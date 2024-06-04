國民黨主席朱立倫任期將在2025屆滿，而下任黨主席人選，將牽動2026地方大選和2028總統大選布局，各方勢力角逐引發外界關注。媒體人黃暐瀚分析，立法院長韓國瑜不得參與黨務，朱立倫、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕都有可能選黨主席，而盧秀燕點名立院副院長江啟臣接棒台中市，後續就看「韓江盧」三人合作，能否力壓「朱、侯」。

黃暐瀚今（4日）在臉書發文，2028年還太遠先不談，2026六都市長的可能人選也早已經預測過，離現在最近的是2025年的國民黨主席選舉，除了韓國瑜因為身兼立法院長職務，不得參與黨務之外，朱立倫、侯友宜、盧秀燕，都有可能。

黃暐瀚指出，朱立倫日前受訪被問及2028如何承擔時，朱立倫雖謙虛客氣說要提最好的人選，但也不忘把現在國民黨「縣市最大黨」「國會最大黨」的功勞，擺在自己身上。

至於侯友宜，黃暐瀚也說，侯友宜最近議會備詢，被問政治議題的比例，遠遠多於過去幾年，且原以為侯沒有中央委員身分沒資格參選，但卻發現侯友宜身為縣市長，具備中評委身分可以參選黨主席，若侯還有延續政治力量的想法，明年選主席，算是一咖。

對盧秀燕，黃暐瀚先提到，日前在公托啟用儀式上，盧秀燕脫口說到辦公托要一棒接一棒，當眾點名江啟臣要「接棒」，這也是盧對於2026的接班人選，講述最清楚的一次。

黃暐瀚指出，看來「韓江盧」這座「小窩」已經蓋好，透過某位與三人關係密切的機要幕僚穿針引線，韓國瑜當立法院長、江啟臣選台中市長、盧秀燕選國民黨主席，一起放眼2028總統的態勢已然清楚，韓、盧皆有機會參選，後續就看三人的合作，能否力壓「諸侯」朱立倫、侯友宜。