國民黨團總召傅崐萁日前稱花東交通三法7月16日以前一定要三讀通過惹議，國民黨團今召開黨團大會也進一步討論，國民黨立委賴士葆透露，目前黨內傾向3案拆開處理，且建議在休會前舉辦1至2場專家與立委的說明會，讓立委都充分了解該案內容，再進院會處理。

傅崐萁今在台北天成飯店宴請藍委，傅表示，國民黨都會定期跟大家餐敘，今天黨團大會開完，之後還有高金素梅的《禁伐補償條例》，本來今天中午餐敘可以很順利，可是民進黨團總召柯建銘又出招，要求中午協商，所以時間序亂掉，但下午2點半院會還是會參加，今天餐敘都很正常，要多給國民黨鼓勵打氣加油。

賴士葆表示，目前這三個案子已經被抹黑，說要花2兆到2.5兆，國民黨有必要對外講清楚，而且現在說用BOT來處理，但是台灣高鐵是BOT最糟糕的典範，最後都是政府出資，所以台灣的BOT很難做，最多是OT，就是政府蓋，找人經營比較可能，這些都可以討論。

賴士葆認為，現在應該要有專業的產官學坐下來跟大家好好討論，特別是環島高速鐵路，且目前傾向三案拆開來討論，其中花東快是比較可行的，有部分民進黨立委也是支持的。

賴士葆指出，之前國會改革法案才剛過，國民黨立委也被外界抹黑，替新科立委很心疼，應該要辦幾場說明會，讓這些立委舉手之前可以先了解是什麼案子，包括環評的問題、技術的問題等。

賴士葆強調，現在其實都不急，建議不要三個案子包在一起過，以前有些案子過得很快，但是20年都不做，這樣過了也沒有用，呼籲大家靜下心來，距離休會還有一個多月的時間，可以開一、兩場專家跟立委好好談，讓大家充分了解。