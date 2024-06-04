伊朗第14屆總統選舉參選人登記程序3日結束，80名參選人已完成登記註冊。伊朗憲法監護委員會隨後將啟動資格審查程序，對參選人進行資格審查。伊朗內政部將於11日公布獲批准的候選人名單。

伊朗政府5月20日確認，總統萊希在5月19日發生的直升機事故中遇難。伊朗憲法監護委員會隨即宣布，第一副總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）代理總統職務。

根據伊朗憲法第131條，如果總統在任期內去世，經伊朗最高領袖確認，由第一副總統代行總統職務。第一副總統、國會議長和司法總監將組成委員會，須在50天內安排新總統選舉。

根據選舉時間表，5月30日至6月3日為參選人登記，隨後伊朗憲法監護委員會將確定最終競選總統的候選人名單，6月12日至27日進行競選活動，總統選舉將於6月28日登場。

伊朗憲法監護委員會是憲法和宗教監督機構，負責確保選舉順利進行。該委員會在一份聲明中說，由12名成員組成的憲法監護委員會隨後將啟動審查程序，對參選人進行資格評估。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、德黑蘭市長扎卡尼（Alireza Zakani）、伊朗道路和城市發展部長巴茲帕什（Mehrdad Bazrpash）以及伊朗強硬派前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）、伊朗第一副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）等80名參選人已完成相關登記程序。