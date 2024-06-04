2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）今（4）日於南港展覽館一館、二館盛大登場，盛況空前，規模直逼全球最大的美國消費電子展CES。台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪形容，台灣已是全球AI 建設供應鏈中不可或缺的佼佼者，但電力是算力的基礎，呼籲新政府重新檢視能源配比，確保電力韌性。

今天開幕，除了彭双浪，總統賴清德、經濟部長郭智輝、外貿協會董事長黃志芳等親臨共同揭幕。黃志芳表示，這次1500家資通訊產業科技公 司， 使用4500攤位，把南港展覽一、二館全占滿， 加上CEO 主題演講， 可以說是盛況空前。

至於帶來的商機，他說很難估量 ，這次來台各大科技CEO ，都有邀請供應鏈、夥伴，一起吃飯交流開會，全世界科技業全體總動員 。不僅是蘇姿丰這些國外大廠CEO前來，他還看到微軟、DELL 、華碩 、宏碁董事長等都現身上台，可說是幾十個CEO 參與，是空前的。因此商機不限在場內，全世界很少有這麼大展覽扮演這樣商機。

彭双浪表示，今年的COMPUTEX 可說得上是AI新工業時代的武林大會，巨星雲集、萬眾矚目。1500家企業、4500展位，規模較去年成長近50％，再加上高階論壇、Best Choice卓越產品選拔、Night Party、上千場媒合會等，展會內容相當豐富。

他強調，生成式AI 技術浪潮，對世界造成很大的衝擊，所謂得AI 者得天下，而台灣憑藉著卓越的系統製造及高精密半導體技術，已是全球AI 建設供應鏈中不可或缺的佼佼者。

但彭双浪話鋒一轉，表示人工智慧服務的算力、潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力，是各國未來進步發展的根本課題。台灣目前在算力領域有很好的發展，COMPUTEX正逢其時，可是電力卻是算力產業的基礎支撐。

因此他呼籲新政府，除了確保電力系統韌性和穩定度，要重新檢視能源配比，讓未來擁有更多重選項。還應善用台灣ICT優勢，著力提升能源的使用效率，並擴大對淨零創新科技的投入和相關優惠政策。