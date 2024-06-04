知名台馬情侶YouTuber「超強系列」、「Soya手癢計劃」今年4月結束4年戀情，因女方疑似有新歡，遭質疑無縫接軌，因此錄影片暗示男方「筋很軟」，引發熱議。昨（3日）超強承認出軌、約砲，「短髮小三」石靜也發文認錯，兩人均被網友罵到臭頭。而Soya則透過限動表示：「感恩我在最好的狀態面對這一切，我現在很好喔，謝謝大家的關心。」

超強在影片中承認跟Soya交往時，確實有約砲、出軌的事實，曾向Soya提出兩次分手，最後都會心軟復合。後來在工作上認識短髮女（石靜），對她產生心動的感覺，決定3月底泰國旅行後再提分手，但先被Soya發現偷吃證據，超強不禁感嘆：「如果說出軌是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」

超強承認對不起Soya.（圖／IG@rene_superawesome）

石靜也在IG還原介入超強、Soya感情的時間點，與超強在2月底前往馬來西亞拍片，2月27日男方私下向她表明心意，以及告知3月底要跟Soya提分手。對此，石靜認錯：「我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯，我願意承擔。對於soya造成的總總傷害，我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」

石靜承認當小三，向Soya道歉。（圖／IG@10ching_）

石靜更公開傳給Soya的文字內容，表達原先無意破壞Soya和超強的感情，後來「確實介入了你們」，感到非常的抱歉，希望自己將來不會再對像Soya一樣的女生造成傷害。接著，石靜說Soya很值得被人疼惜，願意陪對方走出情傷，也祝福Soya順利度過這次的輿論風波。不過，大部分的網友都不接受超強、石靜的道歉，紛紛留言砲轟：「還好soya跟你分手了」、「男的發了一個看似在道歉實則在告白的video，女的發一篇貌似在道歉實則在官宣的綠茶文」、「當別人第三者還要自以為打一堆雞湯內容騷擾受害者。」