畢業季到來，中原大學宗教研究所今年有位89歲的畢業生周義祥令人矚目，他曾任教育部副統計長，退休後不僅成為最認真的學生，更運用統計學的方法對教會的成長和發展進行深入分析論述，以2年時間完成約180頁、長達9萬餘字的論文，終生學習和自我超越的精神獲得肯定。

周義祥在年僅13歲時隻身一人流亡來台，由於數學成績優異，考進台灣大學農業經濟系，他曾服務於台灣省政府主計處、財政廳、糧食局、社會處等單位統計部門，之後更調升教育部簡任11職等副統計長。公職期間曾主辦全國家庭收支調查，亦曾參與全國農漁業普查、工商服務業普查及戶口普查督導等業務，直到2001年退休。

身為基督徒的周義祥，對生命靈性的探討很有興趣，某天在手機上看到中原大學宗教研究所招生，原本擔心眼疾和不諳電腦無法適應，在學校老師鼓勵下跨出第一步。為了上課，家住中和的他，特地到中原大學附近租房，每天最早到校從不缺席，讓老師、同學十分敬佩。

周義祥說，他連注音符號都不會，所以都用手寫論文，寫好字拍照傳給在美國的女兒打字，透過手機相片來來回回校稿。兩個女兒都很支持他繼續念書，大女兒還幫他付學費，小女兒幫忙打字，不厭其煩配合父親修改文字，他也特別感謝指導教授王學晟在過程中的指導。

雖然將近90歲，但周義祥說，讀書不會覺得累，上課也從來沒有打瞌睡。他特別喜歡跟年輕人在一起，可以天南地北聊，飲食也沒有禁忌，沒有特別保養，也不常運動，但仍有很好的活動力與清晰的腦力。

中原大學宗教研究所副教授王學晟形容擔任周義祥指導教授的過程，是一段非常特殊且感動的經歷，他特別肯定其跨學科的研究方法在神學領域中相當稀缺，不僅是對教會發展的一種創新分析，更是為神學研究開闢了新的思路，希望他的研究能夠激勵更多人，無論年齡和職業，都能夠勇敢追求自己的學術理想，為學術界和社會帶來更多的貢獻。