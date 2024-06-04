大稻埕碼頭「淡4號」至「淡5號」水門間，設置超過500公尺的燈飾妝點及裝置藝術，供民眾拍照打卡。（台北市觀傳局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市「2024大稻埕夏日節」，將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭、延平河濱公園「淡3號」至「淡5號」水門登場，今年共規畫3場主題煙火秀及1場480秒情人節煙火秀，另有5場音樂展演活動，將邀請人氣歌手演唱，8月3日在大稻埕永樂廣場還有「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」。

觀傳局表示，「2024大稻埕夏日節」將於7月17日、7月24日、7月31日邀請人氣歌手演唱，並於晚間8點施放300秒煙火秀，最終場8月10日適逢七夕情人節，將施放長達480秒煙火秀，並搭配主舞台多組藝人輪番熱唱，另於「淡4號」至「淡5號」水門間，設置超過500公尺的燈飾妝點及裝置藝術，供民眾拍照打卡。

觀傳局強調，預期將會有大量人潮參與，針對周邊交通之衝擊，今年於活動規畫初期與交通、警察相關單位研議，透過縮短活動天數、減少平日煙火施放次數，儘可能降低交通管制帶來的不便，呼籲民眾多加利用大眾交通運輸工具前往。