教育部推動「中小學數位學習深耕計畫」以表揚課程推廣績優學校，位在苗栗縣大湖鄉馬拉邦山麓的偏遠學校東興國小，繼去年榮獲「課程實施推廣金質獎」後，今年再度蟬聯「2023年課程實施推廣金質獎」。苗栗縣長鍾東錦獲悉非常高興，日前特別接見表揚數位課程績優團隊，肯定學校師生努力。

東興國小校長陳亭儒表示，團隊參與教育部「數位學習深耕計畫」已邁入第四年，已將「跨領域主題課程」內化為「校本特色課程」，同時團隊也自編教案、授課PPT、學習單及影音等教材，從在地產業出發，鏈結PBL、數位科技及學習金字塔等相關的教育觀點與風潮。此次蟬聯金質獎，感謝教育部的肯定，看到孩子們的轉變與自信成長，團隊都相信這套課程對於孩子也很大的幫助，也樂於分享推廣到其他學校。

陳亭儒介紹，經過校內跨域課程，完成AI辨識與AR智慧展示作品後，老師帶著孩子們實際運用在草莓園。學生提到：「我們家有經營果園，會遇到遊客亂剪或是亂採，我們覺得很心痛，但是如果一直重複跟遊客說，人力不夠，也容易吵架，所以我們想要可以用拍正確採草莓的AR影片和AI辨識成熟果的機器，就放在果園的門口，遊客可以自己掃描QRC，就可以學習怎麼正確的採草莓。」「苗栗縣東興國小歡迎您。」這台會講話的機器，是課堂中孩子們使用程式設計完成的作品，也能讓機器辨識草莓夠成熟、能採了嗎？

苗栗縣大湖鄉東興國小今年再度蟬聯「2023年課程實施推廣金質獎」，老師帶著孩子們實際運用在草莓園完成AI辨識與AR智慧展示作品。（東興國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小今年再度蟬聯「2023年課程實施推廣金質獎」，老師帶著孩子們實際運用在草莓園完成AI辨識與AR智慧展示作品。（東興國小提供／謝明俊苗栗傳真）

在當地栽植草莓的吳姓莓農就肯定東興國小帶孩子到果園做這樣的應用，我們覺得對於草莓遊客被亂採有幫助，可以節省人力，遊客也覺得比較有趣。我們覺得很不錯，謝謝小朋友。

孩子們在課程模組中所學習成長的能力，讓莓鄉之子在許多全國級的競賽中大放異彩，如連續3年獲得全國青少年科技競賽大獎，金銀銅牌全包，令人刮目相看。學校今年再獲教育部評選為實施學校，晉級成為教練學校，將持續推廣這套數位優質課程至縣內文山、獅潭、海寶及雙連等四所國小和他校共好。

苗栗縣長鍾東錦表示，得獎的學校都很優秀，特別是大湖鄉東興國小，規模較小，能得獎實屬難得，肯定校長的優質領導。近年來隨著5G新科技的進步，資訊科技融入教學已成為當前教育的主流趨勢，以學生為主體的PBL跨領域統整主題式教學，是培養學生具備未來科技與創意人才所需關鍵能力的重要課程發展。期待大家持續努力，共創本縣未來城市智慧教育的目標與願景。