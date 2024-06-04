北投士林科技園區設定地上權案持續延燒，台北市議會專案調查小組今(4)日召開第四次會議，由當時的顧問公司到場說明，釐清當初的土地規畫以及招商的相關問題，指出當時潛在廠商認為智慧醫療的比例過高、且難以界定產業類別；召集人、國民黨台北市議員張斯綱表示，11日將邀請得標廠商新光人壽以及金元寶到場說明，還原招標狀況。

針對北投士林科技園區的招商過程，當時的顧問公司「策威開發管理顧問股份有限公司」今日赴議會說明，北市府參事、柯市府時期祕書長陳志銘也出席會議，但並未發言。

張斯綱會後受訪說明，今天的焦點落在為何把3塊基地分拆招標、「智慧健康關聯產業」為何後來取消，放寬的依據等等；他轉述策威顧問公司的說法，指出當時多數潛在廠商認為「智慧醫療」30％的基準比例過高，也很難去界定何為「智慧醫療」。

針對議員是否接受顧問公司的說法，張斯綱指出策威顧問公司是專業廠商，過去有很多訪談、輔導經驗，再加上非公務人員，沒有上級壓力的問題，所以有什麼就直接說什麼，自己覺得對方的說法是專業的。

他說，由於合約有載明得標廠商有義務出席，因此接下來預計下周二、6月11日再召開會議，將發文要求新光人壽、金元寶等得標廠商到場說明，同時確認新光人壽是否有繼續開發的意願。

張斯綱預估，經過今天、下周的會議後，再開1次內部會議，最多再開2至3次會議，就可以開始做出結論，屆時再由幕僚單位製作結論報告。