輝達執行長黃仁勳今（4日）現身逛台北國際電腦展，被問及是否已經選好輝達在台灣新一座的研發中心的設址地點，他幽默反問「哪裡有最棒的夜市」，透露台北、台南、高雄都有機會。對此，台北市長蔣萬安隔空喊話黃仁勳，台北市是國際大都會，匯聚最具創意的研發人才，一定會積極爭取，「台北市已經準備好了！」

台北市長蔣萬安今（4日）赴市議會備詢，會前受訪被問及是否會爭取輝達在北市設立研發中心、有沒有對接窗口。蔣萬安表示，「我們一定會積極爭取」，我們非常希望能夠跟Nvidia、AMD這些世界級的頂尖企業合作。

蔣萬安強調，AI的發展不只是軟硬體，更需要的是能留住頂尖優秀的人才，且提供宜居的環境。台北市是宜居的大都會，同時也有最具創意和研發的人才教育生態圈，同時也是多元共榮的城市，產業轉型以及教育創新密不可分，「台北市都已經準備好了」。

黃仁勳昨透露，未來五年內將在台灣設立一個非常大的研發設計中心，雇用至少1000名工程師，正在尋找一個地點。而今出席電腦展被問及偏好在哪個城市，台北、台南、高雄？黃仁勳反問「哪裡有最棒的夜市？」聽到記者回答「都有」後，他也笑說，「這些地點都是選項」。