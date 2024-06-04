分析師指出，台股漲多回檔修正算健康，今日大型權值股熄火，短線中小型股將繼續擔任攻擊手，預期後市仍有表現空間，留意各公司股東會對營運的展望。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜認為，台股已連續4個月收漲，多方架構未變，資金多以電子股為主流，近期電子族群成交金額占比在7成以上，搭配科技相關議題續熱，後市展望偏向樂觀，進入6月之後可留意股東會旺季相關，其營運展望與股利政策將牽動投資情緒。

盤面上，台積電今收在839元，下跌0.83%；廣達收在275元，下跌2.65%；緯創收在112.5元，下跌1.32%；聯發科收在1240，下跌2.36%；精英(2331)收在36.15元，下跌4.11%；曜越(3540)收在漲停板53.5元；典範(3372)、捷波(6161)等皆收漲停板；廣運收在跌停板121.5元；中光電收在102.5元，重挫7.66%。

廖炳焜指出，黃仁勳除了介紹新平台Blackwell GPU，也首度揭露下一代平台名稱「Rubin」，預期將在2026年進入量產。輝達上週股價一度突破1100元並帶動市值直逼3兆美元，市場預估AI數據中心總潛在市場2027年將增加至4000億美元，進入2030年將進一步擴大至1兆美元，大部分市占將由輝達拿下，同時Blackwell GPU晶片、CUDA軟體平台及車用業務將推動另一波大規模成長。

至於COMPUTEX亮點，廖炳焜分析，本屆有超過400家新創企業參展，主題涵蓋半導體應用、人工智慧、綠色科技、智慧移動等，另外AI PC亦為本次展出的焦點，大會將邀請產業代表就AI PC趨勢、發展、應用等主題發表相關演講，市場預期到了2026年AI PC滲透率將超過半數，相關記憶體、PCB、電源供應器、高速傳輸、散熱等相關族群在規格升級的潛在動能帶動下，料將同步受惠。