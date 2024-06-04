雲林縣受最近豪大雨影響已有200公頃稻田倒伏，但未達天然災害救助標準，氣象預報端午節前都還會有雨，農民擔心倒伏更嚴重，雲林縣種稻面積最大的大埤鄉農民已搶著預約天晴收割，但目前稻米溼度高價格不佳，農民頗無奈，縣府農業處呼籲農民勿青割。

農業處統計這波降雨倒伏最嚴重的是玉米，面積約300公頃。各鄉鎮市公所回傳的農作物天然災害速報顯示，一期稻作倒伏的鄉鎮有北港鎮、元長鄉、水林鄉、莿桐鄉、崙背鄉、斗南鎮、斗六市，總計約200公頃，沿海鄉鎮較嚴重。

大埤鄉是全縣最大產稻鄉鎮，每年一、二期稻作種植面積超過5200公頃，稻農對豪雨衝擊的反應也最快，3日雨勢還未歇，農民已搶著預約割稻機，唯恐大雨轟炸下更難收割，稻穗倒伏也會更嚴重，發芽就更慘了。

大雨稍歇，大埤鄉農民搶收割，但價格不好很無奈。（周麗蘭攝）

一名60多歲農婦4日一早監督收割機，看著稻田收割順利鬆口氣，但價格不好也很無奈。她表示，這幾天都在家坐著看天，天氣好就要趕快收割，稻榖太溼價格很低，但能割就要割，以免倒了沒人要幫忙割，無論怎樣都無奈。

另一名老農也愁眉表示，預約已經排到周五，還不確定是否輪得到，現在割稻還很溼，打聽價格每百公斤只有950元。

縣議員李明哲4日質詢農業處長是否有因應作為？農業處長魏勝德答覆，呼籲農民勿搶割、勿青割，以免影響價格。

李反問魏，農民正因為怕倒伏所以才搶割，如果能夠等誰願意青割，縣府應未雨綢繆盡速向中央反應，也讓稻農可以前因應。

去年雲林縣二期水稻因小犬颱風肆虐倒致減產，由於天然災害救助公布時間晚，大多稻田都收割，開放申報時已無稻田可勘驗，最終無法申請天然災害救助。

魏勝德呼籲稻農，若本期收成受損可循水稻收入保險申請理賠，把採收、價格等紀錄保存好，方便日後申報。