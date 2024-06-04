時序正式進入夏季，除了是水果盛產季節外，也是泌尿道感染的好發期。對此，泌尿科醫師戴槐青推薦4款水果有助於保護泌尿道，分別是西瓜、芒果、葡萄及水梨。其中他提到，水梨含有多種抗氧化物質，能夠減少泌尿道感染的風險；亦含有豐富的礦物質，對於預防腎結石和膀胱結石能發揮一定的功效。

醫師戴槐青在個人粉專發文表示，夏季高溫潮濕，有利於細菌生長，不少人都會在此時出現泌尿道感染的問題。而想要保護泌尿道，吃對食物也有幫助，他並整理出以下4款夏季水果，以供民眾參考：

1、西瓜 ：含有大量水分，能有效保持身體水分充足。此外，西瓜還具利尿作用，可幫忙排出體內多餘的尿液，減少細菌在泌尿道滋生的機會；亦富含維生素A、C，能增強免疫力，有益於防止泌尿道感染。

2、芒果 ：也含有大量水分，能協助保持泌尿道組織水分平衡。另芒果富含維生素A、C，以及類黃酮等抗氧化物質，能抵禦自由基侵害，減少泌尿道組織的氧化損傷，從而幫助保護泌尿道健康。

3、葡萄 ：含有豐富的抗氧化劑，有助於清除體內自由基，減少對泌尿道組織的損害，達到維持泌尿系統健康的效果。

4、水梨 ：含有類黃酮及維生素C等抗氧化物質，具抗發炎與抗菌作用，能減少泌尿道感染風險，預防尿道炎、膀胱炎等問題。另外，水梨富含鉀、鈣等礦物質，能促進尿液稀釋和排泄，對於預防腎結石、膀胱結石有一定的幫助。

除了上述食物外，戴槐青先前提醒，多喝水是保護泌尿道的基石，另像是注意泌尿道衛生 、保持正常排尿頻率，以及每周至少進行150分鐘的中等強度運動，也都是有益於泌尿道健康的生活習慣，日常務必要好好實踐。