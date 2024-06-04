林姓男子今年2月在北市大同區住家臥室睡覺，2個月大的男嬰也睡在他身旁，下午林的妻子查看時，發現男嬰因被棉被悶住頭已無呼吸，經送醫急救仍宣告不治，林男被依過失致死罪送辦，士檢偵查後，認為男嬰為自然死亡，無直接證據，證明男嬰之死與全身蓋棉被及林男有關，林男獲不起訴。

士檢不起訴指出，林男今年2月13日在家睡覺，小孩在他的旁邊下午3時30分，林的妻子進臥室查看，發現男嬰全身覆蓋棉被，打開後臉色發紫已無呼吸。

2夫妻隨後慌忙撥打119，並在救護人員指示下，對嬰兒進行心肺急救，隨後送往馬偕醫院，但男嬰經搶救後仍宣告不治，警方也依過失致死將林男法辦。

林男供稱，他早上7時睡覺，中午時有感覺妻子將小孩放他在旁邊，強調並無犯意，士檢根據法醫解剖報告，認定男嬰死於「嬰兒猝死症」，死亡方式為自然死亡，難認嬰兒全身被棉被蓋住，與林男有關，予以不起訴處分。