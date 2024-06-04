頭份市為恭紀念醫院兒童發展聯合評估中心，建置全新場地並正式啟用，將可有效協助家長了解家中寶貝身心狀況。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭紀念醫院兒童發展聯合評估中心，為了解決兒童發展上的疑慮，讓家長們能夠省時省力地完成評估，提供更快速、更有效的評估與治療，近日建置全新場地已正式啟用，將可有效協助家長了解家中寶貝身心狀況。

頭份市為恭紀念醫院兒童發展聯合評估中心，建置全新場地並正式啟用，將可有效協助家長了解家中寶貝身心狀況。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

6歲小花自幼就不太關注大人的行為與說話，大部分的時間都是獨自玩遊戲，在公園如果遇到其他孩子靠近時，甚至會跑開，玩玩具的方式也與其他孩子不太一樣，總是會先放在耳邊聽過之後再開始排列，要是玩具不小心被移動還會大發雷霆，總是要哭鬧很久才能冷靜下來。媽媽想過要帶小花到醫院進行兒童發展聯合評估，但聽聞多家醫院的評估時間，需要費時費力甚至多次往返，令她望之卻步。

月前，小花媽媽得悉頭份市為恭紀念醫院設置全新評估設施，如果沒有遇到特殊狀況，通常一天就能完成所有項目的評估，因此小花媽媽決定到為恭醫院就診，與個管師約好時間，一天內經過兒科、兒童心智科、復健科等3科醫師的看診，以及五個職類治療師的專業評估，將評估結果彙整而成綜合報告書，讓媽媽能快速地認識小花在發展上的困難。

為恭醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，後疫情時代衍生出許多影響，因疫情期間大大限縮孩子們到外發洩精力、與人互動的頻率，加上配戴口罩的限令，使得孩子失去觀察表情的機會，這些環境刺激的減少，都可能致使兒童在發展上出現落後的情形。建議家長若發現孩童有發展上的疑慮，應儘早帶孩子接受評估，便能夠早日診斷是否有發展遲緩的情形，從而進一步安排相關療育課程，幫助孩子及家長減少生活適應的困難。為恭紀念醫院今年初已完成空間優化，將多項職類整併至同一空間，縮短跑關的時間，往往只需要一天就能完成所有項目的評估，如此大大減輕家長的負擔與奔波。

「早期發現，早期介入」的概念同樣適用於發展遲緩兒童，把握0到6歲的黃金期，幫助慢飛的孩子能有機會展翅翱翔。為恭紀念醫院兒童心智科許瑜真醫師也提到，為恭醫院聯評團隊自92年成立深耕早療領域至今已21年，採取跑站點的形式進行聯合評估，前期評估搭配後期醫療處遇與療育課程，期盼能為孩子減少人生路上的阻礙，配合家長於生活中不間斷的訓練，共同縮減與一般兒童的差距。家長若有任何兒童發展上的疑慮或擔憂，可至為恭醫院兒童心智科或復健科，由專業醫師了解孩子的狀況，或洽詢兒童發展聯合評估中心（037）676811轉53382洽詢。