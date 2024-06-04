台中1名駕駛昨（3日）開車行經北區崇德路與梅亭街口時，依號誌綠燈行駛，斑馬線突冒出1名婦人溜狗亂竄，駕駛緊急剎停，驚嚇過後也連爆粗口，影片上傳「社會事新聞影」，引發熱議，轄區中市警二分局表示，此案未接獲民眾檢舉，但婦人的行為，已違反《道路交通管理處罰條例》規定，最高可處600元罰鍰。

（馮惠宜翻攝/警方提供）

這段影音被PO上「社會事新聞影」，PO網者直接以「帝王行人」暗喻這名闖紅燈的婦人，網友也稱是還到馬路三寶，還有人留言指「原PO差點就為民除害。」

中市警二分局指出，經查，目前尚未接獲有民眾報案或檢舉之紀錄。但依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款規定，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，處新台幣500元罰鍰。另根據第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

至於車輛因行人闖紅燈不得已無法停讓部分，則依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第1項第15款規定，得以勸導，免舉發。

中市警二分局分局長周俊銘強調，為了維護各用路人的安全，將持續加強交通違規宣導及取締工作，提醒民眾遵守交通規則，確保人車安全。並呼籲民眾，請行人遵守交通號誌，切勿闖紅燈，並妥善看管寵物，以免造成交通事故，保護自己及他人的安全。