韓國女星金惠奫最近因主演韓劇《背著善宰跑》再攀事業新高峰，她與男主角邊佑錫的超強CP感，從戲裡延伸到戲外，儘管該劇已播畢，仍讓不少劇迷持續沈浸在粉紅泡泡中無法出戲。金惠奫近日接受台灣媒體書面訪問時，除了感動於邊佑錫都會默默在一旁幫助她培養情緒外，也笑說因為身高差太多，因此往上看時，會覺得像是在翻白眼。

金惠奫直誇邊佑錫飾演的大明星「善宰」帥氣又可靠，「善宰看到小率為了改變善宰的命運，而孤軍奮戰的面貌，就對她說『我的命運我自己來改變』，我覺得這一幕是最能凸顯善宰帥氣一面」，至於令她最心動的場面，她認為則是小率在公車上突然想上廁所，但善宰為了小率而說自己肚子痛，請公車停下的那一幕，印象深刻到讓她久久無法忘懷。

金惠奫和邊佑錫的超強CP感從戲裡延伸到戲外。（愛奇藝國際站提供）

2人不僅在劇中默契極佳，從幕後花絮中也能感受到他們的好感情，難怪能塑造出這麼多個心動場面，金惠奫表示「佑錫哥哥本來對人就很親切，不用特別努力就能很快變熟」，並稱也是因為他們在拍攝現場常常會聊天、交流了不少，「所以才更能呈現出2人間的默契」，她也特別感激地提及：「他在拍攝現場總是很照顧我，特別是拍攝需要表達情緒的場景時，他總是默默在我身旁等待，陪我一起投入情緒，這種時候我都會非常感動。」

金惠奫表示看到網友稱讚「感謝由妳演出小率」等好評都會很感動。（愛奇藝國際站提供）

而他們之間近30公分的身高差也是該劇的亮點之一，160公分高的金惠奫笑說，每次要盯著189公分的邊佑錫看，「視線要往很高的地方看，所以常常看起來像在翻白眼」，所以相當感謝導演的教導，「會跟我說視線怎麼擺比起好，或者會在我面前鋪滿一整條蘋果的紙箱後，再進行拍攝」，加上她之前曾在另一部代表作《偶然發現的一天》中和近190公分的路雲、李宰旭對戲經驗，「所以比起困難，更應該說是以享受的心情進行拍攝」。

金惠奫和邊佑錫在15年穿越之戀修成正果，讓劇迷開心不已。（愛奇藝國際站提供）

劇中，善宰因演藝圈的生活疲憊不堪，最終在2023年選擇離開人世，而身為粉絲的小率偶然穿越時空回到2008年，遇見了還是高中生的善宰。金惠奫表示，若有機會回到過去的話，「我想要回去懷抱著演員夢的10多歲時期，當時遭遇許多挫折，有很多不必要的擔憂」，是靠著立下每天要達成看1部電影或是運動1小時等微小的目標來度過，並精進自己演技，所以她想要跟那個時候的自己加油打氣說「做得很棒，不用擔心」。

此次因《背著善宰跑》再獲關注，金惠奫說，每次看到網友稱讚「感謝由妳演出小率」的好評，都會很感謝與感動，「覺得自己以後要更加努力演戲，讓觀眾們一直能維持這種想法」，她也透過飾演熱血粉絲，「雖然我沒有像小率一樣瘋狂迷戀過某位明星，但這次我間接獲得了這種經驗，也成為了讓我能更加理解支持我的粉絲心情的一個契機，所以我一直是帶著感謝的心情進行拍攝。」該劇全16集可至愛奇藝國際站收看。