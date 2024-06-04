民進黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

民進黨團總召柯建銘昨表明，若民眾黨撤回對花東交通三法的支持，大家可以坐下來談。針對柯建銘說法，民眾黨立委黃珊珊今（4）日批，如果有前提，就不叫做有誠意；民眾黨團總召黃國昌也提醒，柯建銘先前在黨團協商時曾說先處理花東三法，國會改革法案可以緩一緩，態度反覆，大家都看得到。

黃國昌今受訪時說，柯建銘態度反覆，大家過去都看得到。當初國會改革法案之前，最後一次由立法院長韓國瑜所主持的黨團協商，柯建銘當時態度是說，先處理有關於花東快速道路及環島高鐵的事情，國會改革法案可以緩一緩。

黃國昌說，相信那次黨團協商，柯建銘態度非常清楚，甚至國民黨團總召傅崐萁也指控，柯建銘竟然要用賄賂的方式，去阻擋國會改革法案的推進。

黃國昌表示，民眾黨團這會期列出優先法案時，跟在野黨合作的法案有三大重點，為國會改革、吹哨者保護法、財政收支劃分法，這攸關台灣民主制度、司法改革或財政紀律，都是最優先、最重要的法案。

至於花東三法，黃國昌說，對民眾黨團來講，本來就不是和上述法案綁在一起看待，因為花東3法的3個特別條例，各自都有合理性、可行性。在花東快速道路的部分，民眾黨團講得非常清楚，不贊成用特別預算的方式，因為要求必須恪守財政紀律，這是他們向來的主張、看法。

黃國昌表示，至於環島高鐵，他們也說過，待新的交通部長表達專業看法後，他們才會再進一步評估，相信過去在黨團協商時，民眾黨團對這件事的態度，已經表示得非常清楚。

另外，國民黨團總召傅崐萁稱國會改革要徹查過去8年弊案，但柯文哲稱不會將徹查弊案當作第一優先處理的項目，被外界解讀為是民眾黨想撕小藍標籤。黃國昌說，從這屆新國會運作以來，其實民眾黨團秉持的基本態度，就是就事論事。

他強調，對一個立委來講，不管是在民主憲政體制下，或一般國民期待，在立院裡好好地監督行政機關，避免行政機關違法濫權、貪污腐敗，本就是立委本身應盡職責。