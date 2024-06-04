高雄市旗山區公所結合慈善單位贈送愛心今年邁入第18年，來自各社區120名志工包括97歲高齡阿嬤一起捲袖包近5000顆粽子。（旗山區公所提供／林雅惠高雄傳真）

端午節將到，高雄市旗山區公所結合慈善單位贈送愛心今年邁入第18年，來自各社區120名志工包括97歲高齡阿嬤一起捲袖包近5000顆粽子；另杉林區公所社區志工贈粽活動邁入第2年，今年包愛心粽超過5000顆，2區愛心粽於端午節前夕送出，要讓弱勢家庭及獨居長輩端午節感受滿滿的溫暖。

旗山公所媒合慈善團體於端午佳節前夕包粽致贈弱勢家庭已邁入第18個年，今年包括有高雄市南勝聖母慈善會、高雄市旗山天后宮、高雄市慈道慈善會、中華國際儒教慈善會等16個單位共同合力，並邀請東平社區、頂洲社區、永和社區、大林社區、凝愛關懷弱勢協會等120位社區志工親手包粽子，把純樸年代即將失傳的古早味傳承下來。

高雄市杉林區公所社區志工贈粽活動邁入第2年，今年包愛心粽超過5000顆。（杉林區公所提供／林雅惠高雄傳真）

其中東平社區有位高齡97歲的阿嬤呂張儉，儘管年邁仍願意不辭辛勞地包上這愛心滿滿的粽子，而社區志工也多為70至80歲的長輩，即使包粽子的過程是如此瑣碎與勞累，大家都樂意將幸福與想念的滋味傳遞出去，大家捲袖共包近5000顆愛心粽。

另外，杉林區因人口老化嚴重及青年人口外移，導致過節氣氛越來越淡，在端午佳節前夕，透過長期關心轄區的慈善單位認養愛心粽材料及經費，並連結9個社區志工150人以上，一起捲袖合力完成5000顆以上愛心粽。

愛心粽傳承客家粽風味，濃濃花生顆粒香味，包入整顆紅蔥頭，預計6月8日端午佳節前送達該區低收入戶、中低收入戶、單親等弱勢家庭及獨居長輩共860戶，讓他們感受人間處處有溫情。