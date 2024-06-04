外交部常務次長陳立國3日晚間應荷蘭在台辦事處邀請，出席「2024台荷創新與文化交流年」開幕式。陳立國指出，近年台灣與荷蘭關係穩及成長，尤其在半導體與再生能源領域等；荷蘭駐台代表譚敬南則期盼，創新與文化成為未來台荷雙方交流的兩大支柱。

陳立國於開幕式上觀賞「台灣追想曲」偶戲音樂劇，體驗台荷交織4百年的共同歷史與文化表演，並於致詞時表示，今年是台灣與荷蘭開創關係的400周年，悠遠歷史始於1624年荷蘭人首次抵台南安平海岸，建造熱蘭遮城。

陳立國指出，近年台荷關係穩健成長，尤其在半導體及再生能源等關鍵領域交流頻繁。台灣是荷蘭在亞洲第3大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲第2大貿易夥伴、第1大外資來源國，雙邊經貿關係緊密，更是共享民主、自由及法治價值的理念相近夥伴。

荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman）指出，「2024台荷創新與文化交流年」開幕式原本訂於4月初舉行，但因台灣遭遇花蓮震災而決定延期。今年荷蘭在台辦事處辦理一系列促進雙邊文化交流活動，除了擔任「台北國際書展」的主題國，今晚「台灣追想曲」偶戲音樂劇也是台荷藝術家的跨文化合作，並希望創新與文化成為未來台荷雙方交流的兩大支柱。

外交部補充，今晚開幕式與會人士包括政商界及文藝界代表約200人，會場氣氛熱絡融洽，顯示台荷雙邊友好關係。