5、6月是尖石五峰五月桃和水蜜桃生產季節，不時傳有台灣獼猴入侵，縣府鼓勵農民架設防猴電圍網，降低農損。近日有民眾在新埔鎮目擊一隻台灣獼猴出沒，農業處研判應為離群的孤猴，呼籲民眾以「不靠近」、「不餵食」、「不驚擾」三不原則，以免獼猴受驚擾產生攻擊行為。

目擊民眾在新埔鎮鹿鳴里道路發現一隻在吃水梨的台灣獼猴，趨近時即快速奔離，因當地接近關西鎮東平里，懷疑是六福村跑出來的，或是民眾棄養的猴子，通報縣府農業處。

農業處森保科長梁明任表示，若是六福村人工飼養的台灣獼猴，一般不會懼怕人，飢餓時會向人討要食物，甚至搶食，新埔這隻台灣獼猴見人就跑的行為，研判應是離群的孤猴。

民眾如遇到台灣獼猴，只要遵守「不靠近」、「不餵食」、「不驚擾」三不原則，獼猴並不會有攻擊行為，若發現危害農作物或有侵入民宅情形，可立即打1999通報，縣府會派員到場，以架設誘捕籠、放置定時鞭炮及擴音器等措施驅趕。

梁明任說，目前正值五月桃和水蜜桃生產和成長季節，尖石五峰也不時傳有台灣獼猴入侵破壞農作物等行為，縣府持續推動農業部「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作方案」，透過補助農民架設防猴電圍網，是最能確保農作物不遭台灣獼猴破壞的方式。

目前新竹縣農設電圍網只有3處，推廣成效有限，今年電圍網資材補助基準由原本每公尺補助279.5元提高為445元，總資材費農民僅需負擔4分之1，但還未有農民申請補助。

梁明任說，農民裝設電圍網大都要2、30萬元，多會考慮遭獼猴破壞的損失是否大於裝設電圍網的成本。此外，原住民有「自行防猴」措施，政府立場還是希望透過非傷害性方式，達到與野生動物和平共存的保育目標。