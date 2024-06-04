金門縣警察局督察長黃維章帶頭挽袖捐熱血，期讓「捐血一袋、救人一命」的愛心傳遍整個社會角落。（圖／金門縣警局）

由醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心舉辦之2024「快樂捐血、愛在金門」巡迴捐血活動，在金門縣政府的推動及號召之下，縣警察局波麗士們一呼百應，特別在警察節前夕於相繼前往金城站捐血車挽袖捐熱血，除讓「捐血一袋、救人一命」的愛心傳遍整個社會角落，並在現場進行犯罪預防及交通安全宣導，將正確觀念有效傳達給民眾。

據了解，捐血活動當天金門地區下起傾盆大雨，縣警局警察人員不畏風雨、踴躍前往挽袖捐出熱血，也藉機向現場捐血民眾宣導反詐騙及交通安全等各項重要資訊及觀念，藉由與民眾近距離接觸互動，加深民眾對宣導內容的印象。

金門縣警察局波麗士們響應「快樂捐血、愛在金門」巡迴捐血活動，並在現場進行犯罪預防及交通安全宣導，將正確觀念有效傳達給民眾。（圖／金門縣警局）

金門縣警局長陳錦文表示，員警在平時維護治安之餘也熱心於公益，尤其金門未有常設之捐血站，時機分外難得，能夠在警察節前共同響應捐血活動，而同時宣導民眾強化犯罪預防及交通安全觀念，讓民眾在響應公益付出愛心時，也可獲得正確安全的用路觀念與反詐騙犯罪預防常識，十分有意義。

此外，陳錦文亦感謝縣警局同仁平日在維護轄區交通及治安所付出之辛勞，提醒同仁注意執勤安全、保持身體健康，一同為身為警察身分而驕傲，並祝全體同仁警察節快樂！