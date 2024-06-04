添好運全台首間門市「台北站前店」近期大改裝亮相。（和億生活集團提供／朱世凱台北傳真）

一向深受30歲以上客群喜愛的港式餐廳，為吸引年輕人目光，力拚菜色與店裝的創意度，餐飲集團分析，特色用餐體驗是現今競爭中的重要基礎，能夠吃到別家吃不到、感受不到的口味與氛圍，才有望成為贏家。

目前已有9家分店的檀島港式茶餐廳，以經典192層酥皮蛋撻掀起排隊潮，為歡慶來台7周年，與法國藍帶主廚「馬尾」再推話題新品「海鹽焦糖蛋撻」，佐法國布列塔尼鹽之花、焦糖內餡，重新詮釋港式蛋撻，預期每月可賣破萬顆，7日至7月6日邀民眾標記好友分享蛋撻創意吃法，有機會獲5000元餐券；副總經理游宗堉表示，檀島年輕客占比約11％，新品上市可望拉抬至15％，尤其嗜甜的南部民眾肯定更喜歡，並預告品牌年底前將再展1至2間店。

添好運全台首間門市「台北站前店」，曾創下單日營收破百萬元，光是酥皮焗叉燒包單月就賣超過6萬6千顆，近期因商場租約到期遷移至隔壁新址，同時砸千萬升級為第六代店裝，全店採溫潤木質調營造雅致氛圍，17日起至9月30日消費滿600元，可線上登錄發票玩抽獎，大獎包括大金變頻空調等。