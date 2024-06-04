成大測量系教授吳治達（中）團隊協助美國德州休士頓社區分析苯汙染的來源與分布。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成大測量系教授吳治達團隊進行美國休士頓社區苯汙染研究，成果刊登於國際期刊。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

AI話題方興未艾，成功大學測量與空間資訊學系教授吳治達團隊利用地理人工智慧分析社區苯汙染，找到癌症與苯汙染因果關係，近來協助美國休士頓Hartman Park哈特曼公園社區，分析當地汙染物苯的來源，經地理人工智慧分析算出苯的來源與分布，準確度達到98％，獲美方肯定。

吳治達表示，苯被認為會提高人類血癌發生率，與肺癌及大腸癌也相關，如生活在車流量大的公路、工業區、加油站旁，相對接觸苯的機會大增。這項休士頓社區苯相關研究，成果已刊登在國際重要期刊「危險物質（Journal of Hazardous Materials）」並獲得關注。他強調，台灣AI技術不遜於美國，未來台灣或可藉由相關科技技術增進台美合作。

團隊成員包括成大食品安全衛生暨風險管理研究所所長陳秀玲、美國德州農工大學景觀設計及都市計畫學系教授Galen D. Newman（蓋倫．D．紐曼）、中央研究院環境變遷研究中心副主任龍世俊與成大測量系博士生Aji Kusmaning Asri（阿吉．古曼寧．阿斯里）等人，現也仍在分析德州達拉斯地區的汙染中。

吳治達團隊將實際監測汙染物的數據，結合地理資訊統、衛星地標、土地利用排放源分布圖層及氣象等多達300項的環境因子，展開人工智慧運算，即可精準判斷全區汙染物來源與分布。

吳治達表示，休士頓研究起因陳秀玲去年經由環境部化學物質管理署計畫，邀請美國德州農工大學超級基金研究中心來台訪問，該中心對成大測量系團隊的地理人工智慧技術相當感興趣，促成雙邊合作。

此次研究主要由成大測量系研究所印尼籍的博士生Aji負責，針對休士頓的Hartman Park哈特曼公園社區進行，當地居民以西班牙裔為主、收入相對低，社區被包圍在工業區、儲油槽、高速公路及鐵路之間，苯的暴露量相當大，經過地理人工智慧分析，算出苯的來源與分布，準確度達到98％。

吳治達表示，這幾年血癌、肺癌等不降反升，可能與環境汙染有關，根據台灣癌症登記中心資料顯示，血癌發生率以北部及高雄等地較高，北部可能與人口密集、汽機車排放量大有關，高雄則與石化工業區相關。

團隊於2022年完成高雄石化工業區周邊研究，成大環境醫學研究所博士生王琬茹表示，石化工業區主要排放汙染物包括苯、甲苯、乙苯及二甲苯等，研究顯示，住高雄石化工業區附近民眾血癌發生率是一般人的1.54倍，附近兒童與青少年的血癌發生率則是一般人的1.21倍。最新研究並將苯暴露與肺癌及大腸癌連結，發現肺癌死亡率會增加1.5％，大腸癌發生率增加1.2％、死亡率增加0.8％。

吳治達表示，不僅石化工業區有苯汙染，加油站的油氣、高速公路或高架道路龐大的車流，也會產生苯，根據地理人工智慧分析，建議距離加油站至少2公里以上、距高速公路至少1公里以上，才能有效降低苯的汙染。

他說，團隊目前也與環境部、高雄醫學大學精準環境醫學研究中心及小港醫院合作，致力將地理人工智慧技術應用於高雄在地空汙問題的改善。