2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）今（4）日於南港展覽館盛大登場，經濟部長郭智輝在展會上致詞表示，今年將積極推動「產創條例第10條之1」修法，並「以大帶小」帶領中小企業參與AI供應鏈發展，同時也規劃海外台商佈局重點市場，降低拓展海外市場障礙。

郭智輝指出，產業智慧化、優質精密的晶片不可或缺，這是台灣的機會，也是台灣的成果，目前9成以上的高階晶片集中在台灣生產，在先進製程上領先全球，能製造出與新興科技完美結合的晶片，台灣是各國開發新興科技不可或缺的夥伴。

台灣除了擁有全球第一的半導體製造技術外，他指出，台灣的民主法治，以及位居亞太戰略關鍵位置的這些要素，也獲得國際企業的信任，國際大廠紛紛來台投資及設置研發中心就可以看得出來。

郭智輝強調，為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，經濟部將協助國內IC設計廠商投入先進晶片及系統的研發，加速產業對新技術創新的突破。

他說，近期政府已經鼓動「晶創台灣方案」，提升企業對高技能運算、高階AI半導體技術，確保台灣IC設計業者在五年內能夠進到前排，同時，鼓勵產業數位淨零雙軸升級，轉型為多元創新的運用，今年也將積極推動「產創條利第10條之1」的修法，除了保留智慧機械、5G及資安設備或服務投資體檢，還將擴大範圍購買節能減碳，AI應用與IC設計軟體等工具列入投資體檢的項目，朝2050淨零排放目標邁進。

郭智輝並強調，也要協助廠商尤其是中小企業海外的佈局，採取「以大帶小」的策略，由大企業帶領中小企業參與AI供應鏈的發展，同時，規劃海外台商佈局重點區域，如日本、歐盟、東南亞、美國等建立台商生產的聚落，並提供相關服務，降低中小企業拓展海外市場的阻礙。