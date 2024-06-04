已許久未演戲的唐治平，今遭爆媽媽在頂樓輕生被發現，警察找上門時他卻完全不知媽媽已過世，且疑似酒精中毒，喝得爛醉無法溝通，直到酒精退去後才順利完成筆錄。唐治平的經紀人小恬表示，前幾天還有和唐媽媽聯繫，報備唐治平狀況，唐媽媽都一切正常。不過目前公司也連絡不上唐治平，「打給他電話都沒接，只能請朋友幫忙聯絡，我們現在在南部拍完戲要北上了，會先去淡水找他。」

小恬無奈表示，和唐治平是去年才開始合作，一合作就開始安排工作，之前他狀況都還好好的，是近2個月拍戲常常無故缺席，拍戲時身上酒味很濃，公司勸他不要在上工前喝酒，但唐治平表示因為自己有失眠問題，需要借助酒精才能睡覺，「因為他也不是在工作的時候喝酒，也不影響工作，只能盡量勸他。」有勸唐就醫？小恬說因為不是他的家人這方面不能勉強他，但的確有跟唐媽媽建議。

外傳唐到處和別人借錢？小恬表示：「他是沒有跟我借過。」公司目前會協助唐治平，幫忙處理唐媽媽後事，至於是否要解約，小恬表示：「這都是後面再討論的事情，我們會先幫忙他，適不適合再合作，之後會再討論評估。」

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