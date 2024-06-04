桃園市蘆竹區兒二及兒三環保公園雖綠意盎然，但缺乏良好的動線及足夠的兒童設施，導致民眾無法在這公園久佇，桃園市議員錢龍多次會勘後，在積極向國土署及區公所的爭取下，順利獲得438萬的補助經費，可有效改造該2座公園的整體規畫，蘆竹區公所近期會邀請廠商投標，並預計於今年開始進行工程。

市議員錢龍表示，蘆竹區大竹里兒二及兒三環保公園都是草木青青、綠意盎然的鄰里型公園，是附近居民休閒聊天的好地方，卻無法吸引家長、小孩在此久佇，因為這兩座公園的兒童遊樂場都僅有一組簡易型的罐頭式遊具，實在無法滿足孩子們的感官刺激和遊戲需求，需配合公園的地形地貌改造。

錢龍說，曾多次到兒二、兒三環保公園進行現場勘察，再不斷向中央及地方爭取下，獲438萬經費補助改造，並於日前會同大竹里長黃榮祈及區公所相關人員，共同討論這兩座公園未來遊具的類型及設置規畫方向，希望改造後的鄰里公園，可以有更多孩子的身影穿梭在這其中，增添更多孩子的歡笑聲。

錢龍說明，補助款項是由國土署及區公所共同支出，兒二環保公園國土署補助169萬6000元，區公所自籌42萬4000元，兒三環保公園國土署補助178萬4000元，區公所則自籌44萬6000元，區公所目前正在徵求廠商投標，預計今年會開始工程。錢龍也說，蘆竹區海湖地景公園也有類似的問題，需等會勘後投入改造計畫，而這個公園的量體也更大。