台灣食安問題爆不停，近日有超商大夜班店員貼出用加熱滷味的鍋子煎牛排的照片，接著又PO出用蒸地瓜的電鍋蒸蝦子當宵夜，但照片曝光後馬上引來眾人砲轟「太沒水準」，更指出可能導致客人食物過敏、吃素者誤食。對此超商總公司回應，已將該門市設備清消，並懲處違規同仁。

一名超商店員近日在臉書社團「靠北7-11」發文，表示上大夜班肚子餓，用店裡的滷味鍋煎牛排，另一則貼文則是用蒸地瓜的電鍋蒸蝦子，兩則貼文都附上照片，只見滷味鍋裡的牛排煎到冒煙，鍋底焦黑一片，另一個電鍋裡則剛放蝦子準備要蒸。

之後還拿蒸地瓜的電鍋來蒸蝦子當消夜吃。（翻攝自靠北7-11 FB）

貼文曝光後，大批網友看傻眼，砲轟「你可能不知道，煎這塊牛排需要付60萬違約金」、「這家店的店長可能已經哭整晚了」，因為加盟主在總部都有押金60～100萬，若有重大違規押金就變賠償金；還有人表示，更慘還可能害顧客食物過敏，「上次有個店員拿烤爐烤蝦子，之後烤地瓜讓海鮮過敏的客人發作」、「如果鍋子沒洗乾淨又倒湯下去，會害到不吃牛的」、「很噁心，有些人吃素才選擇吃地瓜」、「你跟牛排那個同一人嗎？」

根據《三立新聞網》報導，7-11超商業者回應，這是單一店面不符合規範的行為，目前已將該門市設備清消，同時懲處違規同仁，將加強內部訓練，確保消費者能安心購物。