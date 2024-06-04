ECHO（李昶俊）當年自《模范棒棒堂》出道，時常在綜藝節目走跳，以口技聞名；他過去跟李千娜擁有一段6年情，對方最後嫁給黃尚禾還產下1子，如今ECHO的感情也塵埃落定，在今年5月21日娶回美嬌娘，對方身分也跟著曝光。

ECHO接受本報訪問，坦言跟YouTube頻道《波波星球》成員牙牙姐姐（潘文菁）交往3年，感情非常穩定，有共識選在5月21日認識彼此的紀念日登記結婚，他笑說：「還沒有求婚儀式，就是先登記，爸爸知道後也很開心。」

牙牙姐姐（左）的身材超火辣。（ECHO提供）

ECHO的老家在高雄，前一陣子爸爸身體欠安，他必須常常來回兩地照顧家庭，「我爸其實很希望我早點訂下來，畢竟都38歲，他平常不太笑，說要結婚他就很開心，還有笑出來」。

牙牙姐姐平時除了在醒吾科大擔任表演藝術老師外，還有兼任有氧舞蹈老師、活動舞者、直播主等身分，身材也是一級棒，她的個性溫和、單純，跟ECHO一拍即合，彼此都有很多話題可以聊。

牙牙姐姐擁有令人稱羨的E級上圍。（ECHO提供）

至於婚禮，ECHO表示現在以「家宴」的方向在計劃，老婆想去日本度蜜月，「應該會安排一下東京迪士尼，讓她開心，畢竟她沒有去過日本玩」。