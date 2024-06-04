2024年惠中寺未來與希望講座，6月3日邀請知名作家、節目主持人、旅行者、藝術策展人的謝哲青，以「永恆的凝望：那些安慰我的」為題與大家分享，透過藝術揭露生命的真相，運用文字語言忠實確切的表達自己。現場聽眾及網路同步觀看直播近1900人，總觸及次數近9700人。

現場觀眾及線上同步觀看直播近1900人，總觸及次數近9700人。(圖/佛光山惠中寺提供)

謝哲青以比利時超現實畫家雷內‧馬格利特的作品《光之帝國》作為開場，強調生活中的超現實感。他指出，這幅畫中同時存在白天與黑夜兩個不相容的景象，象徵著生活中我們常常忽略或視而不見的事物。

回顧自己回台近20年的歷程，謝哲青從旅遊業到媒體圈再到藝術界和文學界，一直在探索如何用文字和語言表達真實。他將寫作比喻為一塊玻璃，可以放大聚焦事物，也可以矯正近視，文字的組合如同望遠鏡和顯微鏡，展現出無限的魅力。

此外，謝哲青分享他對於不同藝術作品的獨特見解，包含盧西安・佛洛伊德的肖像畫、傑夫·昆斯的《氣球狗》作品、抽象藝術家馬克．羅斯科畫作、行動藝術家瑪莉娜·阿布拉莫維奇等。他強調藝術能夠讓人感受到情感能量的流動，語言和藝術有其各自的邊界，但是藝術在傳播的過程還是需要語言文字的傳達。

在旅途中每個觸動心弦的當下，相伴的是詩詞。謝哲青提及，走在新疆的塔克拉馬干沙漠，心中浮起的是岑參的「今夜不知何處宿，平沙萬里絕人煙。」，是陳陶的「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人 。」；而在緬甸的茵萊湖畔，為駕船拍攝當地水上人家特殊的划船和捕魚的方式，驚起成群的水鳥，李清照「興盡晚回舟，誤入藕花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺。」躍然紙上。年少時那些背誦過的詩詞，在面對各種情境時，對古人的心境當下了然於心。

覺居法師 (右) 致贈講座紀念照片給主講人謝哲青(左) 。(圖/佛光山惠中寺提供)

而現代的散文詩，又是以另一番的容顏呈現生命的樣貌。謝哲青列舉現代詩人商禽、西西、顧城的詩作，用不同的視角，顛覆傳統的思維，文字又創造出另一種特殊的魅力。謝哲青指出，其實一段好的文字都可以稱之為「詩」，它可以陪伴我們穿越沙漠、穿越困頓、穿越宇宙。

謝哲青表示，子曰：「不學詩，無以言。」我們相信某種真理存在世上，透過語言文字，去描述、捕捉它，「永恆的凝望」凝望的對象是文字，文學與詩是包羅萬象的、寬容的，文字的力量可以讓我們從容的駕馭想表達的事物，因此必須要認真透徹的對待我們所運用的語言文字。