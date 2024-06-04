興富發指出，在2016年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。

興富發強調，新北金山飯店和凱悅酒店終止合作，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。