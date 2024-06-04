興富發指出，在2016年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。
興富發強調，新北金山飯店和凱悅酒店終止合作，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。
興富發(2542)新北金山飯店和凱悅酒店終止合作，引發市場議論。興富發指出，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。至於與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung)及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中。
興富發指出，在2016年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。
興富發強調，新北金山飯店和凱悅酒店終止合作，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。
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