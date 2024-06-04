屏東縣環保局5月底在長治鄉垃圾棄置熱點裝設遠端監視系統，以高科技執法取締違規民眾，而至4日已查獲41件，每件依法最高可處6000元罰鍰。（屏東縣環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

垃圾不落地政策實施至今18年，但屏東縣長治鄉近來卻傳出有人為貪圖方便亂丟垃圾、還引發部分住戶有樣學樣，形成「破窗效應」造成環境髒亂，為此，屏東縣環保局5月底在垃圾棄置熱點裝設遠端監視系統，以高科技執法取締違規民眾，而至4日已查獲41件，每件依法最高可處6000元罰鍰。

屏東縣環保局指出，近來常接獲長治鄉民陳情稱有人為貪圖方便、任意棄置垃圾在住家附近道路旁或社區出入口，還有住戶連垃圾車到家門口也不願配合將垃圾丟上車，逕自將家中垃圾放在門前，就是要清潔隊員到府下車服務收運，長治鄉清潔隊員苦不堪言。

為此，環保局5月底在垃圾棄置熱點地區設置遠端監視系統，以高科技執法方式進行違規稽查取締，通過全天候的影像監控，即時發現並完整取證亂丟垃圾違法行為，而統計至4日已查獲41件棄置垃圾案件，有徒步棄置19件，騎乘機車棄置21件，甚至還有開車載垃圾丟棄1件。

此外，長治鄉公所在破袋檢查時也查獲2件違規案件。環保局表示，近來會持續透過監視錄影取締亂丟垃圾，鄉公所也會進行破袋檢查，藉由嚴格執法以達到嚇阻效果，根據《廢棄物清理法》第27條第1款規定，隨地亂丟垃圾最高可處6000元罰鍰。