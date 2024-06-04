彰化1名57歲的保全員高男為弱視身心障礙者，未能參加機車考照，然他為照顧年邁老母及罹患腦瘤的弟弟，無照騎機車上班，遭警查獲，被裁處2萬餘元罰款，並因未繳納罰款，遭移送執行機關扣薪。他在一家生計恐無以為繼下，向行政執行署陳情自身困境，經該署衡量情理法，高男獲准分期繳納，並獲愛心捐款5000元，讓他感動直說是他收到最好的「端午節禮物」。

鹿港鎮高姓男子自幼即因高度近視，導致眼睛視網膜剝離及黃斑部病變，成為弱視，為第二類身心障礙者，以致未能參加機車駕駛執照考試，但又迫於生活而須騎乘機車工作，而於路上遭警查獲，並因無照駕駛等原因，遭處罰鍰2萬餘元，後因逾期未繳納，被移送行政執行署彰化分署執行。

高男於受彰化分署扣薪之際，向該分署陳情表示，他需要扶養同居年邁且行動不便的母親，並還得照顧罹患腦瘤的弟弟，同時得償還弟弟因開刀而積欠的20萬元債務，他微薄的大夜班保全員的薪水必須養活3個人，生活本已十分窘迫，若再被扣薪，一家生活將陷入困境。

彰化分署派員調查高男生活狀況，發現其所言屬實，不但撤銷扣薪命令，彰化分署分署長郭景銘還率愛心社成員，於端午節前夕至高男住處訪視關懷，並代表愛心社致贈5000元表達關心，同時准予分期繳納。該分署還將高男的狀況轉介彰化縣政府社會處及龍華慈惠堂等社福機構，希望能給予實質協助。

彰化分署強調，對於惡意不繳的欠稅大戶，該分署必祭出鐵腕，以促其履行公法義務，但對於經濟能力不佳的義務人，則會給予寬緩執行，並協助轉介相關社福機構或通報縣市)政府相關單位，改善生活狀況，以兼顧情理法間之衡平。