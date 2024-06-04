7月9日前至7-11門市買指定漢堡或菠蘿系列任一品項，加20元即享有一杯CITY CAFE。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

隨氣溫升高，超商自4月開始冰飲銷售已超過熱飲，為回應消費者夏季冰飲需求，超商雙雄優惠連發，全家Let’ Café除了推全新冰飲「經典冰磚拿鐵」，還推出「變色冰杯」，購買直接請喝特濃美式；7-11於7月9日前至門市買指定漢堡／菠蘿系列任一品項，加20元就能享CITY CAFE大杯美式。

全家Let’ Café積極搶攻冰飲商機，推出「經典冰磚拿鐵」，將原有冰拿鐵再加入整塊咖啡拿鐵冰磚，讓冰鎮時間更持久、每口都品嚐得到濃厚香醇；咖啡拿鐵冰磚嚴選宏都拉斯、烏干達產區咖啡豆萃取基底，並加入濃醇西班牙進口煉乳提升醇厚度，帶來更多層次的冰咖體驗，即日起至25日，新品上市期間會員有限定優惠，大杯原價70元、特價59元，特大杯原價80元、特價69元；買Let’ Café經典咖啡系列還可享第二杯半價。

全家也同步推Let’ Café周邊商品「變色冰杯」，獨家結合「冰咖VERSE」主題為設計，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色，首波推出藍、綠2款顏色，12日起再推出粉色及黃色，限量發售，11日前凡購買Let’ Café變色冰杯，再加贈大冰特濃美式兌換券1張；此外，每月6號最受消費者歡迎的Let’ Café好咖日也升級，推出好咖日限定加碼優惠，凡使用自備杯購買飲品即可折10元。

7-11響應「國際漢堡日」，7月9日到門市購買指定漢堡／菠蘿系列任一品項，加20元享CITY CAFE大杯美式、加30元有CITY CAFE大杯拿鐵；同時段購買涼麵全系列商品，搭配CITY TEA現萃茶優格好多青茶、一顆檸檬青茶，也可享飲品單杯6折優惠。