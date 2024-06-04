不少信眾放自己的名片求生意興隆、事業順利。（張毓翎攝）

除1元硬幣錢母，廟方最近幾年也製作鍍金的金元寶，讓民眾求取回家。（張毓翎攝）

以前麻將廟多為求「意外之財」的人，如今更多的是各行業來求「正財」，或是求好工作的人。（張毓翎攝）

台南市鹽水區大眾廟武財神殿有一間獨特的「廟中廟」，是由1680顆麻將堆砌而成，被當地人稱作「麻將廟」，因為供奉武財神，吸引許多人來求財運、換錢母，或放自己的名片求生意興隆、事業順利，正值畢業求職潮，也有新鮮人放履歷，希望神明指點迷津。

鹽水大眾廟主委邱洋浩表示，大眾廟以前有一位潘姓廟祝，本身是學建築的，剛好附近有一間麻將工廠，該廟祝便靈機一動，把麻將當作磚頭，蓋了一間「廟中廟」，後來一傳十、十傳百，信眾愈來愈多，目前麻將廟內供奉武財神、土地公，不論是做生意或有在投資理財的人，都希望來沾沾財氣、討個吉利。

小小的麻將廟被放置各式各樣的名片，有的是汽車銷售員，有的則是餐飲或水電行等商店名片，一疊疊擺放在廟內一隅，最近畢業季來臨，也有人放履歷求好運，即將大學畢業的蔡同學，今天跟著家人來大眾廟拜武財神，蔡同學說，面試了幾家公司，希望透過武財神的保庇，錄取理想職缺。

麻將廟旁邊附了一張祈願文，讓信眾依循，例如摸厝角可以祈願賺錢穩當當，摸厝身則求家和萬事興，摸厝腳求賺錢呷袂乾（賺錢賺不完），摸厝尾求年頭賺到年尾，把整個廟都摸一遍是求代代子孫出官員。

邱洋浩表示，以前多為求「意外之財」的人，如今更多的是各行業來求「正財」，或是求好工作的人，除1元硬幣錢母，廟方最近幾年也製作鍍金的金元寶，讓民眾求取回家。