基隆市熱門景點潮境公園位於台2線上連接路口，3日下午2時許，無預警發生土石崩塌，造成兩名民眾受傷送醫，多台車輛損毀，交通部公路局成立應變小組並表示，每月都有邊坡養護勘查，觀察這次狀況為無預警崩塌。

對此，罷樑團體卻在深夜透過新聞稿指，在2023年的google 地圖中就顯示，邊坡光禿露出土攘的畫面，基隆市政府應該負起全責 ，然而此文一出就遭到網友抨擊「搞不清楚狀況」、「中央管理的路段，地方負責」，認為罷免團體是在消費天災事件。

對於該路段養護權責，基隆市議員張顥瀚表示，早在去年就已經向公路局提出預警，這座山頭去年就有土石滑落，公路局只在護欄，沒有積極改善地質不穩定問題。公路局回應，去年勘查坡體並無異常警訊，這次山崩「寬度」14公尺，應是地震造成深層岩層裂縫，加上下雨滲漏釀災，難以事先察覺。

公路局基隆工務段長蔡志盈表示，去年和今年的災害成因與位置不同，去年是山坡右下角土壤崩落，事後已做掛網修復，昨天則是山頂岩塊崩落。

對於罷樑團體的批評，市府則遺憾表示，目前市府全力投入搶救，公共事務應該本於事實基礎討論，會與公路局討論如何針對搶通與未來地質監測進行合作，災害造成的傷害不會分中央地方權責，應以市民安全為優先。