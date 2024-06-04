台東縣焚化廠去年起試營運，附帶決議須經議會同意才能代燒外縣市垃圾，台東縣環保局4日在台東縣議會臨時提案指出，環保署要求台東每年控留2.4萬噸餘裕量以代燒外縣市垃圾，各黨議員都發言關心，最終通過提案。

台東垃圾焚化廠2004建廠完成後未啟用，數十年來台東縣垃圾除了掩理，其餘都由屏東、高雄、台南、宜蘭及嘉義等縣市協助處理垃圾問題。南投縣府去年面臨垃圾去化問題，尋求台東縣府代燒，台東縣府提案請求議會同意，引發議員反對，在程序委員會即排除。

民進黨議員簡維國直批，搶先開爐試營運時未清楚告知縣民，試營運期限至明年1月，都還不確定有沒有問題就急著代燒外縣市垃圾，與縣民缺乏溝通，且把問題推給中央，「根本就是趕鴨子上架！」

國民黨議員張國洲指出，幫助過台東的縣市就應回饋幫忙，他不反對代燒高雄垃圾，但環保局應該向市民交代清楚，他也要求焚化廠應有嚴格的監測機制，空汙數值超標必須立即停爐，回饋機制必須擴大至全台東市。

國民黨議員楊招信認為，曾協助過台東的縣市可以相對給予幫助，但對其他縣市，則應暫停。

環保局長郭建成說，台東縣府價構焚化廠是藉由環境部逐年補助，目前還需4億多元補助，環境部以是否代燒外縣市垃圾來考量能否獲得後續補助。另台東縣府焚化廠確實有代燒餘裕，將以互惠或對等條件來考量是否代燒。

台東縣焚化廠兩爐單日最多可處理300公噸，台東單日垃圾量約120公噸，每日仍有餘裕處理量能。