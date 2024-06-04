台南市核發寵物繁殖許可證的數量全台第一，粗估每年可產出高達3.2萬隻幼犬貓，市議員吳禹寰4日總質詢指出，對照台北市等3縣市停止發放繁殖許可，台南市的寵物市場不僅供給過多，也增加流浪犬貓的數量，耗費大量的社會處理成本。市長黃偉哲強調，對於繁殖業會更積極處理，不會任憑事態發展，將加強源頭管理、管控執照發放，嚴格監督業者。

吳禹寰表示，他自己也有養貓，但日前台南市北區一處民宅，被繁殖業者棄養50隻以上的品種貓，內部髒亂不堪，很多貓病得很嚴重卻沒有得到醫療救治，現場還有腐爛的貓屍體，讓他看了很難過。

經追查之後發現，台南市的特定寵物繁殖證照，從2014年73張到2017年125張躍居全台第一，甚至2023年還暴增到250家，繼續蟬聯冠軍，流浪犬貓數量也全台最多；反觀台北市、澎湖縣、連江縣核發的繁殖許可數量掛零，這些縣市的流浪動物數量也殿後。至於基隆市推動零撲殺政策後，率先對寵物繁殖業者開刀，不僅凍結發照，還嚴格稽查現有業者的繁殖量，該市的流浪動物數量也因此降低。

吳禹寰指出，台南市目前有250家合法的寵物繁殖業者，以種犬貓每家30隻計算，全市約有7500隻種犬貓，再以2／3為種母犬貓，每年生2次，每隻生8胎，扣除夭折及死胎，約有6隻可存活，台南市一年就可產出3萬2000隻品種犬貓。以1隻犬貓平均可活十幾年的壽命來說，寵物市場明顯已達飽和，為何畜牧生產有產銷管控，品種犬貓無法做到呢？

吳禹寰認為，市府核發250張寵物繁殖許可，數量高居全台各縣市之冠，加上台南市的流浪動物數量也是全台第一，兩者應有因果關係；正因為源頭失控，即使市府蓋更多的流浪動物收容中心，也都無法解決人犬衝突問題，他要求市府管控許可執照的發放及嚴格監督業者繁殖數量。

農業局長李建裕回應說，針對北區已歇業的繁殖業者，就貓隻不當飼養致死部分已移送檢方偵辦；貓隻未絕育部分則依《動物保護法》裁罰。另因法規不足，無法有效約束業者歇業後對寵物的處置，第一線稽查同仁也無法強制業者開門，因此農業局動保處也於5月30日函文建請行政院農業部修正特定寵物業歇業後的稽查辦法，確保業者歇業後，犬貓仍能得到妥善的照顧，避免類似事件再次發生。至於加強源頭控管方面，農業局也將持續督導業者落實寵物登記，藉由晶片發放、寵物繁殖管理、寵物登記、寵物轉讓等方式強化、嚴格監督業者。