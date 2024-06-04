晴空匯錄音檔爭議！現場只聽到一次Mayday 救護員痛哭還原消防局長落淚

新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，市議員楊玲宜3日驚爆有匿名人士提供當時無線電錄音，確實聽到2人喊了5次Mayday，也清楚報出名字與位置。消防局長李世恭說明，外流音檔研判應是從火場內部無線電基地台下載，但「錄得到不一定聽得到」，加上火場環境也都會影響。

由於無線電錄音外流，外界質疑，音檔這麼清楚，為何現場完全聽不到？新竹市消防局長李世恭表示，由於電視台所播出的錄音檔可以聽得非常清楚，因同時在大樓內部有2組搜索人員、地下室1組滅火人員距離較近，研判應是火場內部的無線電基地台所下載的錄音檔。

新竹市消防局長李世恭說明，外流音檔研判應是從火場內部無線電基地台下載，但「錄得到不一定聽得到」，加上火場環境也都會影響。（王惠慧攝）

為何火場外完全聽不到？李世恭表示，以手提台下載相關錄音檔，在火場外手提台的部分，完全沒有收到這些訊號。

至於內部若有收到，為何沒有馬上請求支援？李世恭也說明，無線電的通訊部分，尤其數位無線電，下載的音頻非常清楚，但「錄得到不一定代表聽得到」，因現場環境因素，同仁可能因戴面罩、空氣濾淨器，又正在執行搜索任務，加上濃煙吵雜聲等，都會有影響。