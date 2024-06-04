大陸女星趙露思憑藉電視劇《傳聞中的陳芊芊》爆紅，之後演出的《偷偷藏不住》、《神隱》、《星漢燦爛》等劇，都拿下亮眼成績。天生麗質的她，不僅從小美到大，每每曬出素顏照總是會驚艷網友，但昨（3）日她曬出的自拍卻被發現，臉明顯浮腫，讓網友看了忍不住驚呼「這狀態正常嗎？」

趙露思昨（3）日飛往上海準備進到新的劇組拍攝，而她在抵達後當地後，便在小紅書上PO一系列美照，可見她頭戴紅色鴨舌帽，頭髮隨意散落在肩上，穿著藍色細肩帶背心搭配杏色長褲，打扮相當慵懶、隨興。

趙露思的素顏自拍有些浮腫。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

不過以素顏入鏡的她，其中一張自拍，臉似乎腫了一圈，讓網友看了直呼「趙露思現在的狀態是正常狀態嗎？怎麼覺得有點腫？」、「這也太腫了吧，怎麼現在狀態差成這樣了？」對此，有粉絲出面緩頰「水腫不是很正常，至於如此審判」，甚至有人認為是拍攝角度的問題「她自拍很喜歡這樣拍啊，挺好看的」並稱讚她的肌膚狀態很好「肉眼可見的氣色好」、「皮膚白裡透紅，好美」。

趙露思昨（3）日在小紅書上PO一組照片。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

其實趙露思在爆紅前，曾因易胖體質被網友酸是「最胖女演員」。當年她拍攝網路劇《哦！我的皇帝陛下》時，體重更達巔峰；圓臉加上嬰兒肥，使得她在鏡頭裡臉頰肉更加明顯。直到近年來她調整心態，並搭配飲食，開始努力瘦身，才擁有現在人人稱羨的好身材。