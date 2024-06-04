法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）確定與西甲豪門皇馬簽下5年合約，平均稅後年薪1500萬歐元（新台幣5.3億）加上1500萬歐元簽約金，另保有自己80%肖像權。姆巴佩在Ｘ平台寫道：「夢想成真了，我很高興也很榮幸加入我夢想中的球隊皇家馬德里，你們不知道我現在有多興奮，等不及要見到你們皇馬球迷了，感謝你們的熱烈支持！」

法甲巴黎聖日耳曼與姆巴佩的合約持續到6月底，等到7月1日轉會期一開就能移籍，皇馬預計下周正式舉行加盟儀式。姆巴佩2018年率領法國隊摘下世足賽冠軍，威名遠揚，沙烏地阿拉伯豪門希拉爾開價1年7億歐元要延攬他，但他沒有接受。

姆巴佩在大巴黎出賽308場，累積256顆進球，最後鬧得不歡而散，外傳他也不願意讓大巴黎賺取轉會費（希拉爾提出3億歐元轉會費）。姆巴佩2021年就想要跳槽皇馬，結果髮夾彎與大巴黎簽約3年，現在終於投入皇馬懷抱。皇馬剛拿下創紀錄的第15座歐冠冠軍。

然而在不久之後到來的巴黎奧運，姆巴佩的名字未出現在法國隊25人名單，總教練亨利（Thierry Henry）表示還未完全放棄希望，要等到7月初才能確定姆巴佩是否出賽。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也喊話請姆巴佩為國出征，皇馬是西班牙聯賽，他們沒有義務放人，姆巴佩先前說過：「我一直都很想去，但決定權不在我手上。」