炎洲前四月營收年增7.16％，自結營業利益2.65億元，年增逾20％，稅前盈餘3.68億元，每股稅前盈餘0.55元。

炎洲認為，隨著生產規模拉升，議價能力提高，加上原料價格持穩，生產事業毛利率可來到17~18％。搭配46.5億元的完銷建案將從第二季起陸續交屋入帳，持續認列到下半年，獲利蓄勢推進。

炎洲表示，「旺洲逸品」總銷30.5億元已於5月開始交屋，預計於第三季交屋完畢。後續還有「炎洲THE ONE」總銷16億元預計第四季開始交屋，並規劃年底前交屋完畢，有望讓集團營收於第二季開始呈現較大幅度增長。

至於半導體及電子溶劑業務布局進度，中科分公司已於5月成立，預計第三季取得中科新廠建築執照，強化長期利基。

此外，炎洲近年買進土地已達60億元以上，持續進行庫存土地的危老、都更及合建等項目規劃。綠能業務的鴻晶新科技已併入集團獲利，將持續開發ESG相關產業業務，建構綠色經濟循環生態鏈。