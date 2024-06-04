台北市長蔣萬安4日赴議會總質詢。（劉彥宜攝）

輝達執行長黃仁勳來台引起討論，他3日更表示，未來5年內將在台灣設立非常大的研發設計中心。台北市政府表示，將積極爭取輝達在台北設立研發設計中心，只要符合法規，一定盡全力提供各項協助，產發局已和輝達台北總部聯繫上，先了解輝達需求，土地部分則以2000坪的北士科T12基地較為適合，且可快速提供。

台北市長蔣萬安4日赴議會總質詢，國民黨台北市議員張斯綱關心，北市目前是否已有和輝達接觸、了解，並爭取在台北設立研發設計中心，而土地勢必也是重點之一，北市也要思考腹案，包含新光人壽得標的北投士林科技園區T17、18基地目前也還沒動工，只是小草一片，若未來解約，北市有無可能順勢收回並提供給輝達？

他要求，北市府要成立府級專案小組，和輝達溝通、協調，爭取讓研發中心落腳在北市，若輝達能在北士科作為標誌性國際型企業，對於北市招商和北士科都打1劑強心針，也可以和鄰近大型醫療中心成立平台，將AI運用在醫療上，符合北士科原設立作為智慧醫療園區的初衷。

蔣萬安指出，將積極爭取輝達在台北設立研發設計中心，只要符合法規，一定盡全力提供各項協助。因為在台灣發展AI，北市一定是首選，有頂尖優秀人才，也具備極具創意的研發人才，並和打造台北為「人工智慧導向的智慧城市」的市政目標一致。

產發局長陳俊安回覆，消息出來後，蔣萬安第一時間已指示同仁和輝達台北總部聯繫上，首先了解輝達的具體需求，對接後針對輝達的需求進行盤點，看如何達到輝達的期望，將盡可能爭取研發設計中心落腳在台北。

地政局長陳信良說明，土地先以市有地做優先考慮，成本取得快速也容易，目前素地包含北士科T3、4和12，其中T12流標2次，產權掌握在市府手上，不僅能夠快速提供，2000坪基地也算適合。至於新壽得標的T17、18，側面了解新壽還是會繼續依合約執行，若要解約也需要長時間處理。