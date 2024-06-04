新竹市晴空匯大火奪走李詠真、周立鑫兩位勇消性命，消防局起初對外宣稱，兩人受困時僅透過無線電呼喊「MayDay」求救，並未說明身分、地點。市議員楊玲宜昨（3）日驚爆匿名吹哨者提供的一段錄音檔，兩名消防員清晰報出名字、位置，無疑打臉消防局說法，一時間掀起外界高度質疑。對此，有消防員擔憂洩漏國防以外秘密罪，就算吹哨者被判無罪，但所承受的傷害可謂血本無歸。

根據這段來自匿名人士爆料的錄音檔，李、周二員從12時10分17秒前後喊了5次Mayday，並明確指出身份及受困地點，從錄音檔裡更能聽見兩人從起初尚能保有專業素養的語氣進行求救，逐漸變成急促、無助的語氣回覆指揮官。

消防局在事發當日事後說明，稱李、周喊完「Mayday」後失去聯絡，同仁因此僅能循著救命器的警報聲響搜索，最後發現倒臥樓梯間、因空氣瓶耗盡而失去生命跡象的二人。

一名基層消防員強調「災調會」是基層爭取得來的修法權益，根本沒有資格被消防局拿來當藉口使用，並稱不論是否屬實，也都代表災調會因為沒有如同「運安會」，存在社會大眾公告初步報告的法定職責、權力。

該名消防員進一步指出，洩漏國防以外秘密罪，本身就是侵犯人權的爭議刑罰，要件只要機關說的算，相較容易遭到檢察官起訴，沒有公益揭弊者保護法的話，依舊會受到機關的訴訟騷擾，並建議如果消防員有需要，可聯繫民間司改會或消權會，盡量藉此讓機關退縮、不走司法追殺，最後法官也不會僅依據這點判決，定罪率相較不高：「機關也知道，但他們只是想製造吹哨者壓力和麻煩。不過他（爆料人士）既然有議員的管道，我想應該也不會太慘。」

為此，消防員感慨，儘管爆料人士最後被判無罪，然而走上法律途徑的吹哨者所承受的傷害很大，畢竟面對這類案件，機關往往會稱一切交由司法判決，不過等到判決出爐，該議題早已不被大眾關心，而機關甚至不痛不癢，花人民納稅錢請律師、甚至是由檢察官處理也沒成本。

消防員坦言，回顧過去殉職的消防員須靠司法才有機會靠近真相，而一眾消防員努力多年，終於親自爭取災調會（也是數十位殉職學長才換到的），卻被機關反過來打壓吹哨者，為此感到相當痛心、諷刺。