新北市營養午餐112學年度調漲，若要讓全市高中職、國中小學生吃上免費營養午餐，估計需要花42億元。新北市長侯友宜今（4）日就在新北市議會總質詢時坦言「現階段全部免費有一定困難度」，對此國民黨籍新北市議員林金結提議是否改成補助一半「象徵性一下」，侯友宜承諾會再研議。

侯友宜說，目前新北食材費用隨物價波動不斷提升，「原本吃到52元，現在提升到55元、67元，但全面免費還有一段路要走，因為新北市學童最多，一下要增加30億預算有點多」，另外新北目前也因不少軌道建設推行中，期盼未來財政收支劃分法新法實施後可以改善新北預算。

林金結則建議市府考慮「象徵性一下」，將現在未受補助的學子營養午餐費減半，他指出，新北市2023年歲入不少，「是否拿一點錢出來，把營養午餐費用減半」，侯友宜承諾會再研議是否可行。

新北市教育局補充，新北每年投入約5億5200萬元用於補助弱勢學生早午餐，另今年提升學童午餐品質，投入合計6億5550萬元提升食材品質，以新北午餐費單價平均52元為例(各校介於40-60元之間)，一般學校每人每餐食材費用可提升15元，可吃到價值67元午餐，另偏鄉學校每人每餐更可提升19元，可吃到價值71元午餐。