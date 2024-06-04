加拿大一名50歲女子某天為子女準備午餐時，竟直接在廚房「醉倒」，這名女子完全沒喝酒，卻渾身散發酒氣，經常感覺頭暈，經過2年反覆檢查，醫生證實她罹患了相當罕見的「自動釀酒綜合症」（Auto-brewery syndrome）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨日刊載在《加拿大醫學協會期刊》（Canadian Medical Association Journal）上的一篇報告描述了一名相當罕見的病例。該名50歲多倫多女子某天準備午餐時，竟直接「醉倒」在廚房，女子渾身散發酒氣，頭昏、失去方向感，而且虛弱。

「自動釀酒綜合症」是什麼？

然而她實際上滴酒不沾，2年來不斷進出醫院，甚至7度被送進急診室，醫生們都質疑她有喝酒，甚至3度讓精神科鑑定是否有酗酒問題，直到第7次送急診，才有醫生推論她可能罹患「自動釀酒綜合症」，鑑定後證實推測。

該篇報告共同作者、負責治療女子的多倫多大學傳染病專家澤烏德（Rahel Zewude）表示，醫生們測出女子的體內酒精濃度介於每公升30毫莫耳至62毫莫耳之間。每公升低於2毫莫耳才算正常。

倡議組織「自動釀酒綜合症資訊與研究」（Auto-Brewery Syndrome Information and Research）主席柯德爾（Barbara Cordell）表示，酒精濃度達每公升62毫莫耳算是非常高，而且會「危及生命」、甚至「致命」。

「自動釀酒綜合症」是什麼？

「自動釀酒綜合症」又稱為「腸道發酵綜合症」，是相當罕見的疾病，腸胃道中的細菌及真菌會將患者每天吃下肚的碳水化合物轉換成乙醇。

目前已知全球發現的第一起病例為1946年的一名5歲非洲男童，男童的胃無故破裂，檢驗發現胃裡充滿帶有酒味的泡沫液體。

澤烏德表示，部分危險因子可能誘發「自動釀酒綜合症」，包括糖尿病、肝臟疾病、腸道發炎、小腸受損等，甚至也可能和遺傳性體質有關。她表示，必須所有因子在某個時間點一同作用，進而產生「代謝風暴」，才會觸發這種疾病。

病例中的50歲加拿大女子在40多歲時發生泌尿道感染，每一回都要接受一輪抗生素治療，導致腸道益菌開始死亡，腸道內的真菌開始活躍，不過酵母菌需要從碳水化合物中取得燃料，幾乎將女子吃下肚的所有碳水化合物轉換為酒精。

澤烏德說，抗生素抗藥性（Antimicrobial resistance）是誘發「自動釀酒綜合症」的重要因素之一，因為患者頻繁使用抗生素，擾亂腸道。

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