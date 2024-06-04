最低工資法2023年三讀，2024年正式上路，因主計總處最新預測消費者物價指數（CPI）年增率為2.07％，有媒體報導，明年最低工資調幅為4％。勞動部4日回應，最低工資數額是由「最低工資審議會議」決定，召開時間落在7、8或9月，但6月中下旬會召開「最低工資諮詢會」先審視研究小組提出研究報告，以利勞資雙方溝通與交流。

《最低工資法》增訂「跨領域研究小組先行評估機制」，由學者、專家及政府機關代表針對消費者物價指數（CPI）年增率等審議指標數據進行綜合評估，作成研究報告及調整建議，提供審議會參考，以利於聚焦討論與共識形成。

勞動部條件及就業平等司長黃維琛說明，研究小組第1次研究報告4月底執行完畢，內容涵蓋基本工資年初調漲後影響，6月中下旬召開的「最低工資諮詢會」就先查看第1次報告，也一併審視最新的CPI、失業率或GDP等數據，先讓勞資雙方建立良好互動關係，此形式就是延續之前的「基本工資工作小組」。

他指出，最低工資諮詢會後，將在7、8或9月（第3季）舉辦「最低工資審議會」，21位委員將參照法定審議指標及會前1個月就提出的第2份研究小組研究報告及調整建議，決定最低工資的數額。

黃維琛表示，「最低工資諮詢會」成員，包含21位最低工資審議會委員、2位研究小組專家學者及3位勞方團體代表、3位資方團體代表及1位勞動部代表；「最低工資審議會」成員，即21位勞、資、政、學四方委員代表。