護理師離職率升，醫院出現關病床潮！議員黃敬平點出桃園1護理師要照顧近15名病患，高護病比導致今年首季已有879名護理師逃離職場，病床數也遞減至只剩6380床，六都倒數第2，且3.4％病患等床超過1天，高於全國平均。衛生局長劉宜廉直指護病比不足為全國性問題，坦言曾評估桃園自發獎金，但預算超過1億元，先從改善醫護職場環境做起，且桃園可獲近4億衛福部的夜班護理人員獎勵，離職率已趨緩。

「人口越集中的都會醫院，護理荒就愈嚴重！」黃敬平指出，像是大園居善醫院全桃護病比最高達14.9，其次依序是桃園德仁醫院12.5、平鎮陽明醫院12.1、平鎮秉坤婦幼醫院11.4、桃園療養院11.2、榮總桃園分院10.8、衛福部新屋分院10.7、聯新國際醫院桃新分院10.6、桃園敏盛綜合醫院10.3、中壢天晟醫院及平鎮區聯新國際醫院10.1，前10大護病比醫院中，北桃6家、南區5家。

黃敬平說，今年1至3月桃園市護理師申請歇業人數高達879人，平均每月近300人，2023年同期908人、2022年也有930人，直指桃園的醫療環境留不住護理人員。他提到，衛福部今年3月宣布透過加薪增加護理師留職動力，醫院提前達標還可獲更多獎勵金，但只能治標不能治本，人力不足造成血汗加班的情況依舊存在。他建議衛生局向花蓮門諾醫院取經，了解在全台各大醫院都鬧護理荒時為何能逆勢成長，留住護理人才。

黃敬平也感嘆護理人力不足，醫院一床難求，民代接獲「拜託喬床位」的電話接到手軟，他直指桃園市急性一般病床數逐年遞減，2022年還有6936床、去年降到6386床，目前剩6380床，若護理師持續減少，各醫院關閉病床潮會越來越嚴重。尤其桃園在急診室等床逾24小時的病人占總急診人數從2022年的1.8％、去年的2.7％，今年提高到3.4％、約284.6人，提升快1倍，高於全國平均3.34％，醫療量能亮紅燈，有住院需求民眾永遠都在等病床。

「關鍵仍是醫護人力！」劉宜廉說，桃園護病比皆符合規範，但也不諱言，全國都鬧護理荒，曾任台大醫院副院長的副市長王明鉅也很關心這個問題，內部曾評估自編預算獎勵，但1年要上億元且成效待評估，因此優先朝建構醫護人員優質工作環境方向努力。

劉宜廉提到，衛福部已啟動40億元的三班輪值夜班護理人員直接獎勵，並規畫醫院達標獎勵，按人口比例推估，桃園醫療院所將獲近4億補助，部分醫院在尚未領到補助下也先行發給護理師，目前全市護理人員離職率已趨緩，但他也直言衛福部僅針對夜班、急診、ICU等值班護理人員，並未列入門診、一般診所、長照機構、一般護理師或是專業護理師等，會持續研議並與各醫院共同努力，讓桃園市民得到更優質的醫療照護。