基隆市長謝國樑4日中午視察北寧路山崩現場的搶修進度，他表示希望中央能夠持續加強台2線危險路段的邊坡檢測，也同時協助基隆市轄的道路邊坡及山地進行地質敏感區的全面監測。另一方面，因為道路中斷也造成潮境公園周遭店家的生計受到影響，市府將規畫振興方案。

謝國樑4日中午在市議會施政總質詢空檔，帶著慰問品抵達事發現場慰問公路局與市府工務處的工作人員，他表示，目前工程單位預估在10日可以完成土石移除，最快在11日可以恢復通車。

謝國樑受訪時指出，他與公路局長陳文瑞曾經就這次土石坍塌事故溝通，由於台2線在基隆市境內路段很長，希望公路局針對潛在危險山坡地及土石路段，積極協助進行邊坡檢測；同時也協請立法委員林沛祥協助，向中央爭取在基隆市轄管路段全面檢測地質敏感區與邊坡的相關經費。

另外，因為平浪橋是通往潮境公園的主要交通幹道，這次的土石坍塌事故正好堵住橋頭，直接影響到潮境公園附近店家的生意。謝國樑表示，將於6日與海科館及潮境公園周邊商家進行座談會，共同商議提出並製訂振興方案。

謝國樑說，雖說相關的店家或許不多，但平浪橋受阻，直接導致潮境周邊商家的生意幾近歸零，因此市府也希望能夠協助商家的生計，度過這段時期。

另外，他也重申感謝基隆市議會楊秀玉及民進黨團的協助，3日事發後得以暫停議會總質詢的時間，讓市府團隊可以趕到現場協助救災。謝國樑指出，畢竟過去沒有暫停議會總質詢時間救災的先例，因此必須特別感謝議會與議員的體諒。