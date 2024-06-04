黑熊現身台中，南勢部落巡守隊捕捉超萌身影曝光。

台中市和平區南勢部落去年（2023）年底在林業及自然保育署台中分署見證下成立的台中市PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會，今年（2024）2月協會組建1支黑熊巡守隊，隊伍成立3個月，其自行架設的紅外線自動相機拍攝到黑熊活動影像，成果令人驚喜，林業保育署台中分署特頒發棲地監測獎勵金5萬元。

早在2021年，南勢部落周邊就已經被記錄到石虎的活動，這裡是全台少數黑熊與石虎共同生活的棲地。在協會和族人的共同努力下，這片山林再次見證了黑熊的身影。協會理事長管賢榮表示，他們在巡守路線上設置的相機，之前也曾拍攝到野山羊、食蟹獴、白鼻心和台灣獼猴等多種動物，但能在短時間內拍到黑熊，實在讓人感到驚喜和自豪。

人人守護山林協會組成黑熊巡守隊，積極參與台灣黑熊生態服務給付自主巡守工作。（林業保育署台中分署提供／馮惠宜台中傳真）

除了黑熊巡守隊的工作，人人守護山林協會還與台中分署合作，執行外來入侵種的移除任務，並推廣使用改良式獵具。每月定期巡守部落周邊的黑熊潛在棲地，並通報和移除不明陷阱。台中分署指出，南勢部落的族人是推動友善黑熊保育的重要夥伴，感謝他們的熱心付出，也希望更多山村居民能加入友善黑熊的行列，共同守護這片美麗的山林。

林業保育署台中分署表示，台中分署也藉由頒發5萬元棲地監測獎勵金感謝族人為守護黑熊的付出。部落族人是台中分署協力推動友善黑熊的重要夥伴，感謝南勢部落族人為黑熊保育的熱心付出，也希望更多的山村居民加入友善黑熊行列，人人一起守護山林。